アイスピックとハンマーで男性を殺害しようとしたとして愛知県蒲郡市の無職の53歳の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、逮捕されたのは愛知県蒲郡市竹谷町の無職の男（53）で、16日午後1時40分ごろ、蒲郡市内の集合住宅を訪れて、一室に住む無職の男性（57）に対し、殺意をもってアイスピックで右腕のあたりを繰り返し刺したうえ、ハンマーで頭を複数回殴るなどした疑いがも