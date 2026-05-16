◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はホームで藤枝に０―３で敗れた。前半３８分に先制を許すと、反撃を狙った後半は４分にセットプレーから失点。その１分後には追加点を決められて圧倒された。前節の福島戦では今季ワーストタイの４失点を喫したが、屈辱の敗戦から立て直せず。藤枝との「蒼藤決戦」は３連敗となった。ホーム最終節で完敗。ヤマハスタ