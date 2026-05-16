児島警察署 岡山県倉敷市で食品製造会社のトラックを盗んだとして、住所不定（香川県丸亀市生まれ）の会社員の男（21）が16日、窃盗の疑いで逮捕されました。 児島警察署によりますと、男は15日午後8時ごろから16日午前6時20分までの間、倉敷市の路上でトラック1台（時価250万円相当）と、荷台に積んでいた漁業用のタンク3個（時価3000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。トラックは無施錠で、車内にエンジンキー