ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「OCHANORMA」が16日、東京・ニッショーホールでコンサートツアー「OCHANORMALIVETOUR2026SPRING〜OverdriveCHAllenge〜」を開催し、会場に集まったファンを熱く盛り上げた。4月から始まった本ツアーでは、前半はライブハウスを巡り、この日からホール公演がスタート。ツアータイトル「OverdriveCHAllenge」には“到達点を通過点に変え、限界の先へ加速し続ける”と