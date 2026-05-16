コメディアンとして活動する高比良くるま（※高＝はしご高）が、初めて監督・脚本を務めた短編映画『BREAK SHOT』がライブにて初公開され、イベント上映も決定した。児玉智洋、オダギリジョー、高良健吾、森川葵、前田旺志郎ら豪華キャストが出演する。【画像】ビリヤードを想起させるようなイラスト版ポスター5月16日に横浜・Kアリーナで開催された令和ロマンの単独ライブ『RE:IWAROMAN』で、高比良くるま（監督名義：くるま