広島県呉市音戸町の船舶解体場で発生した火災について、市は１６日、鎮圧したと発表した。火の勢いが収まり、延焼の恐れがないと判断したという。これに伴い、市は２８７世帯５２５人に出していた避難指示を解除した。鎮火に向けた消火活動は継続する。