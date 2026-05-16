浦和とのPK戦を制しサポーターの声援に応えるFC東京・長友（左端）ら＝埼玉スタジアム明治安田J1百年構想リーグ第17節（16日・埼玉スタジアムほか＝3試合）東2位のFC東京は浦和と0―0で突入したPK戦を10―9で制し、勝ち点37とした。同39で首位の鹿島は17日に千葉と対戦する。東京Vは水戸を1―0で下し、4試合ぶりの白星で勝ち点28とした。柏は横浜Mを1―0で破り、2連勝で同17。