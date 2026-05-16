ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は最終日16日、12Rで優勝戦が行われた。1号艇の小池修平（大阪＝30）がインからコンマ09のトップスタートを決めて先マイ。2コース差しから肉薄した井上一輝を振り切って押し切って優勝した。G2以上の特別競走は初優勝で優勝賞金500万円を獲得し、SGボートレースクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の優先出場権も手に入れた。2着に井上、3着に湯川浩司が入り、大阪