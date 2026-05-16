「わらび座」脚本・演出家の栗城宏さんが13日、病で亡くなった。65歳だった。公式サイトとSNSで発表された。【写真】「わらび座」脚本・演出家の栗城宏さん、生前の姿同劇団は発表で「いつもわらび座をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。突然の大きな悲しみをお知らせしなければなりません」とし、「長年わらび座の脚本・演出家として劇団内外の舞台創作の場で活躍してまいりました栗城宏が、5月13日、病にて急逝いた