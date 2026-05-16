「楽天４−３ソフトバンク」（１６日、楽天モバイル最強パーク）元乃木坂４６で女優の久保史緒里がセレモニアルピッチし、見事なノーバン投球を披露。大きな反響を呼んだ。宮城県出身の久保はこれが６回目の始球式。投球前には応援団からは「ゴーゴーレッツゴー！久保史緒里！」との異例のコールも巻き起こった。ロングヘアをなびかせ、背番号「２４」のピンクの楽天ユニホーム、ピンクグラブにデニム姿で登場。美しいフォー