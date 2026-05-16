8人組女性アイドルグループ、Toi Toi Toi（トイトイトイ）が16日、東京・渋谷のライブハウス「Spotify O−WEST」でデビュー1周年記念ライブを行った。今年1月から体調不良で活動休止していた星野ティナ（25）の復帰ステージ。年明けに新メンバー2人が加入して初のフルメンバーでの単独公演になった。◆セットリスト＜1＞Toi Toi Toi＜2＞HAPPY CLIMAX＜3＞えくぼにトイッ！＜4＞君を好きになってから＜5＞大好きがいいんだ＜6