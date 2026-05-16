痛ましい事故が産んだ「トンネル前の信号機」NEXCO中日本東京支社の公式SNSアカウントが、東名高速「日本坂トンネル」の写真とともに、利用者に注意を呼びかける投稿を行ったところ、反響を呼んでいます。どういった内容だったのでしょうか。【動画】えっ…これが「高速トンネル前の信号機」全貌です公式アカウントは同トンネルの写真とともに、「高速道路には信号機が設置されているトンネルがあります」とし、「赤信号の場合