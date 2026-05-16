ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、リンツチョコレートとコラボして「チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を5月8日から6月30日まで提供する。スペシャルディッシュは、カスタードとチェリーコンフィチュールを包んだココアクレープにダークチョコレートのシャンティーとフルーツを合わせた「チェリーとショコラのクレープブーケ」。プティ・ガトーには、フォレノワールやローズとチェリーのジュ