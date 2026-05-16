去年、鶴岡市にオープンした日本初の献便ルームが1周年を迎え、きょう記念イベントを開きました。 【写真を見る】献便ルーム開設1周年記念し「つるおか献便感謝祭」１年でドナー74人、1400便集まる メタジェンセラピューティクスは腸内細菌を活用した医薬品の研究や開発を行うため、去年4月に日本初の便を提供してもらう「つるおか献便ルーム」をオープンしました。 きょうは便を