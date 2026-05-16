きょうの県内は山形市で最高気温が29.1度まで上がるなど多くの地点で今年一番の暑さとなりました。 【写真を見る】山形で29.1度県内多くの地点で今年一番の暑さ 県内は高気圧に覆われて晴れ、気温が上がりました。山形市では最高気温が7月中旬並みの29.1度と真夏日一歩手前まで上がるなど県内22の気象台の観測地点の内、16地点で夏日となり、今年最高を観測しました。この暑さの中、天童市のわくわくランドでは多くの親子連れ