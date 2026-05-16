行方不明者の捜索などで活躍する「犬のおまわりさん」を目指し、天童市で嘱託警察犬の審査会が開かれました。 【写真を見る】22頭が“犬のおまわりさん”目指す 嘱託警察犬審査会 わずかな匂いを頼りに人を追う犬たち。審査会には民間で飼育、訓練されている22頭が出場。シェパードやラブラドール・レトリバーなどの他、小型犬も見られました。 去年の警察犬の出動87件のうち、嘱託警察犬は34件と活躍