2026年５月15日に５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が、翌日の浦和レッズ戦でベンチスタート。黙々とウォーミングアップする姿が印象的だった彼は、ハーフタイム中も精力的にパス回しの練習をしていたが、結局は出番なしだった。なぜそうなったのか。 起用しなかった理由について、FC東京の松橋力蔵監督は「戦術的な部分」と述べた。「我々がリードしてたら、どうクローズするかという中での交代はもちろ