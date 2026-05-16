人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）無駄遣いの誘惑あり。でも今日はコツコツ貯金するのが正解。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）目立ちたい衝動は抑えて。地味でけなげな態度が好印象に。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）ワガママな気分の日