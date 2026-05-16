言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、生命の神秘を感じさせる現象、私たちのルーツをたどる言葉、そして現代の工業を支える最新素材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□い□□んたん□□んいヒント：絶えかけた命が再び息を吹き返すこと、