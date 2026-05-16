俳優の本郷奏多(35)が韓国で開催中のポーカーの大会で優勝したことが16日、分かった。大会公式サイトなどを通じて伝えられ、本郷は約122万円の賞金を獲得した。海外でのポーカー大会では、俳優・田中圭(41)が高額の賞金を獲得するなど、日本の人気俳優の活躍が続いている。本郷は韓国・仁川で開催中の「Gods of Poker Incheon 2026」に参戦。参加費220万ウォン(約23万円)の「ターボ・ハイローラー」の部に出場して見事に優勝を