ユーチューバー・ヒカル（33）の兄で撮影スタッフ・まえっさん（36）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）に関する投稿が物議を醸している。ユーチューバー・カノックスターのYouTubeにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた