米空母の最長展開記録を塗り替えた「ジェラルド・R・フォード」が母港に帰還する/Mass Communication Specialist 2nd Class Tajh Payne/US Navy（CNN）米国最大かつ最新鋭の空母「ジェラルド・R・フォード」が16日、米バージニア州の母港に帰還する見通しとなった。約1年にわたる航海の中ではベネズエラのマドゥロ前大統領の拘束作戦やイランとの戦闘に参加した一方、艦内火災や度重なる配管トラブルといった事案も発生していた。