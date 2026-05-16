歌手の鈴木亜美（44）が、16日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。最近ハマっているものについて語った。鈴木は、仲良し芸能人が自由に旅する「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、同じ事務所で大の仲良しだという元モーニング娘。後藤真希（40）と埼玉県・長瀞を訪れた。最近ハマっていることについて鈴木は「私はもうハマるっていうか、好きなことがずっと一緒だから。ジム行って、辛いもの食べ