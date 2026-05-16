【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝から作った様々な料理を公開した。【写真】41歳元モー娘。「ヘルシー」カレーにスープ…野菜たっぷり手料理披露◆石川梨華、朝から料理石川は「今日は朝から色々作ってまーす」とコメントし、カットした白ネギやニンジンがそれぞれボウルや器に入っている様子を公開。「お昼は豚ピリ辛つけ蕎麦」と添え、ニンジ