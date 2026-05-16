◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１６日、美浦トレセン前走の小倉牝馬Ｓで重賞初制覇を飾ったジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は、角馬場を周回。普段のレース直前と変わらないメニューをこなして最終調整を終えた。水出助手は「雰囲気は良さそうでしたよ。先週までで仕上がっているので、ここまで整える程度でした。あとはこのままの状態で