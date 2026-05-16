◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡとの接戦を制して今季最長の５連勝とした。投手では先発のウィットリーが５回３失点と粘投。６回以降は赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスが無失点リレーでつないだ。１点リードの９回を締めたマルティネスはヤクルト・キハダに次ぐリーグ２位の１２セーブ目。東京ドーム通算セーブ数は４１となり、クルーン、石毛博史に次ぐ歴代単独３位