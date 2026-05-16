◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節浦和―ＦＣ東京（１６日・埼玉スタジアム）６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たしたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）は出番がなかった。試合後、長友は「ありがとうございました。また明日」との言葉を残し、スタジアムを後にした。明日１７日に選出会見が予定されている。この日の起用について、松橋監督は「戦術的な部分です。もちろん我々がリードをした