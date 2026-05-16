ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら）が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。競技以外で負った“しょうもない”ケガについて語る一幕があった。今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。この日、競技中に負った大ケガについて、共演の五輪の“戦友”村瀬心椛（ここも）が赤裸々に語る中、「僕はフィジカルモンスターって結構、呼ばれ