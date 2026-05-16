陸上のセイコーゴールデングランプリ（１７日・ＭＵＦＧ国立競技場）の有力選手記者会見が１６日、会場で行われ、男子１００メートルに出場するパリ五輪金メダリストのノア・ライルズ（米）は「シーズン最初のレース。（予選を含めて）２本走るので、走れば走るほどパフォーマンスが上がると思う」と抱負を語った。同じ国立競技場で行われた昨年９月の世界選手権東京大会では、男子２００メートル、同４００メートルリレーの２