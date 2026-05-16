男子100メートル（義足・機能障害T64）11秒11で優勝した大島健吾。自身のアジア記録を更新した＝パロマ瑞穂スタジアム陸上のジャパンパラ大会は16日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開幕し、男子100メートル（義足・機能障害T64）はパリ・パラリンピック代表の大島健吾（名古屋学院大AC）が11秒11をマークし、自身の持つアジア記録を0秒13更新して優勝した。男子400メートル（視覚障害T12）はパリ・パラに走り幅跳びで出