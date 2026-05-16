世界選手権（１０月・オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて女子個人総合の２日目が行われた。全日本選手権で初優勝した１５歳の西山実沙（なんばク）が４月の全日本選手権の成績に応じた持ち点との合計１６４・８９７点で優勝。２位・岸里奈（戸田ＳＣ）、３位の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）、４位の岡村真（相好ク）の上位４人と、チーム貢献選手として中村遥香（なんばク）の５人が世界選手権代表に選ばれた。初優勝の西山は、