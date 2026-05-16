元子役の横溝菜帆さんが自身のインスタグラムを更新。18歳に成長した最新ショットが話題となっています。【写真】18歳になった横溝菜帆さん最新ショット「My everyday makeup...」とメイクした表情を投稿した横溝さん。「アイシャドウは使わず」「マスカラでまつ毛整えて」「ダークな色味のリップを塗る」など工程を説明し、「そんな感じのメイクが好きです」とシンプルで落ち着いたメイクが好みだと明かしました。また最後