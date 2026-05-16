世界で躍進するQJモーターが放つ、4気筒スーパースポーツ！QJモーターは「東京モーターサイクルショー2026」で新型モデル「SRK400RS」を出展しました。QJモーターは、1985年に中国で設立された「銭江モーターサイクル」が展開するグローバルバイクブランドです。【画像】カワサキ「Ninja ZX-4R」にライバル出現!? QJモーターのスーパースポーツモデル「SRK400RS」を 画像で見る（17枚）近年は世界的な自動車メーカーである吉