私はアイミ（32）。子どもは二人いて、長女は小五で登校班の副班長をしています。今朝は、新一年生のタイジュ君のお母さんが話し合いを切望してきて大変でした。私は話を聞いているだけでしたが、班長のミカちゃんはタイジュ君のお母さんに責められて。学校で大泣きしたそうです。タイジュ君のお母さんが100％正しいことはわかるのですが……小学生相手にあんな口調で厳しく責めなくても……と思ってしまいました。そう思ったのは