赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？第8話実は……【義姉の気持ち】【編集部コメント】だんだんとアヤさんの事情が明らかになってきましたね。アヤさんの夫・スバルさんの会社は現在、あまり上手くい