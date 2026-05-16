＜Sky RKBレディスクラシック2日目◇16日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞熱い思いの実現に向けて、大きく前進した。首位と2打差の7位から出た勝負の2日目。出だしの1番パー4から3連続バーディで飛び出し、スコアを一気に6つ伸ばした。ボギーはなし。「66」をマークした桑木志帆がトータル10アンダーで首位に並んだ。【写真】桑木志帆がドレスになると雰囲気が激変！「昨日も前半はすごくポンポンといけ