過去最大となる122兆円で成立した2026年度予算。その審議は十分だったのかをめぐり、与野党の認識の違いが浮き彫りになっている。新潟県選出の国会議員に予算委員会での質問の意図とともに、その背景を聞いた。 ■「除雪作業などによる死者、全国1位が新潟県」 4月上旬に成立した2026年度予算。過去最大となる122兆円を計上する中、予算委員会には新潟4区選出の鷲尾英一郎衆院議員も質問に立った。 除排雪費について中心に