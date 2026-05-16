地域航空会社・トキエアは神戸と佐渡を結ぶチャーター便を5月末に運航すると発表。これに対し、新潟県佐渡市の渡辺市長は今後の定期便化への期待感を示しています。 【佐渡市渡辺竜五 市長】 「まずは色々試しながら、短い滑走路なので、この中でどのような形・天候でどれくらいの人数が運べるのか、その中で事業の採算性がどの程度になるのか、こういうものはしっかりと積み上げていく必要がある」 5月14日、佐