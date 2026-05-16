◇バレーボール・大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第2戦サントリー2─3大阪ブルテオン（2026年5月16日横浜アリーナ）2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第2戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）1位のサントリーは同2位の大阪ブルテオンに2―3で敗れ、1勝1敗に並ばれた。第1セットはサントリーが25―13と圧倒。だが、第2セットは中盤までリードしながら逆転されると、第3セットも奪われる。第4セットを25―20で制したが