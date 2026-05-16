◇ファーム・リーグ交流戦DeNA3―2ヤクルト（2026年5月16日バッティングパレス相石スタジアムひらつか）ソフトバンクからトレードで加入したDeNA・尾形崇斗が移籍後初登板した。先発マウンドに上がり、5回63球を投げて2安打無失点で7奪三振の好投だった。初回は3者連続三振の立ち上がり。3回も3者連続三振を奪うなど、150キロ台後半を計測した自慢の直球には力があった。4回1死から連打を許した以外は無安打で、無四