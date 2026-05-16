フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。ファイナリストたちの紹介にあわせて流れた楽曲に反響が寄せられている。【画像】公式も反応！THE SECOND大会テーマ曲を歌うアーティスト同大会テーマ曲は、THE YELLOW MONKEY「バラ色の日々」。SNS上では「やっぱり、バラ色の日々いいね」「早くも泣けてきた」「最高！」などといった感想が寄せられている。2月の