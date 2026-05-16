＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】王鵬が危うく…実際の取組の様子大相撲五月場所七日目、結びで登場した大関・琴櫻が王鵬に押し出され泥沼の3連敗を喫した。その取組で、琴櫻の土俵際での振る舞いに対して「ひどくない？」「最後の何？」「最後ダメだろ」など疑問や困惑の声が相次ぐ一幕があり、実況を務めた元NHK藤井アナも「ちょっと（琴櫻は）足が出た後に引いてしまいました」と冷静に指摘した。