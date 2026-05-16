避難所開設訓練で、シェルターを組み立てる参加者＝16日午後、熊本市大規模災害時の関連死の防止に向け、自治体間で連携し、円滑に設備の整った避難所を開設する訓練が16日、熊本市で行われた。東京や神奈川、福岡など1都10県の36自治体が参加。トイレトレーラーやテント、簡易ベッドなどを各地から持ち寄り、市民や企業関係者も交え、設営の手順を確認した。この日の訓練は熊本地方で震度6強の地震が起きた想定で実施。福岡市