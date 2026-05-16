ラウル・カストロ元国家評議会議長＝5月1日/Ramon Espinosa/AP/File（CNN） 米司法省がキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長（94）の起訴に向けて動いていることが分かった。 事情に詳しい情報筋が明らかにした。捜査の範囲は不明。ただ、連邦検察は複数の罪状を検討しており、キューバ軍が亡命支援組織「ブラザーズ・トゥー・ザ・レスキュー」の航空機2機を撃墜した1996年の事件に関するものも含まれる。この攻撃では男性4