ボートレース宮島の「サントリー杯」が、16日に開幕した。先だってのまるがめG2レディースオールスター、チルト3でファイナルまで勝ち上がった田上凜（24＝大阪）が、1号艇だった初日7Rをイン逃げで快勝した。「インは苦手で、実際ターンも失敗したけど、勝てて良かったです。足は普通でしたね。でも、2日目からはチルト3にして外に出ます」とチルト3宣言。レース後は、すぐにチルトマイナス0.5のイン仕様からモデルチェンジ