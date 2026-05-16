東京大学の学園祭に爆破予告があり全ての企画が中止となりました。東京大学は学園祭「五月祭」の実行委員会宛てに「キャンパス各所に爆弾を仕掛け爆破する」とのメールが届いため大学と警察が協議し、安全確保が困難だとして16日に予定されていた全ての企画を中止しました。17日の開催については検討中だとしています。