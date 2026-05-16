タイの首都バンコクの中心部で16日、貨物列車とバスが衝突し、少なくとも8人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、16日午後、バンコクの中心部で貨物列車とバスが衝突する事故がありました。その後、バスは火柱を上げながら炎上し、全焼しました。この事故でバスの乗客や運転手、なぎ倒されたバイクに乗っていた人ら少なくとも8人が死亡したということです。けが人も多数いるとみられています。地元当局がくわしい事故の