中日は１６日のヤクルト戦（バンテリン）に８―０の圧勝で、連敗を４でストップ。先発・大野雄大投手（３７）は７回２安打無失点の好投で、リーグトップタイの５勝目（１敗）を挙げた。竜の連敗ストッパーが、またもチームの危機を救った。４月２日の巨人戦（バンテリン）で連敗を５で止め、５月２日の広島戦（マツダ）で連敗を３でストップした左腕が、この日もマウンドで躍動。敗れればチームの借金が今季最多タイの１３にな