優勝争いの?台風の目?となるか。大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）、幕内琴栄峰（２２＝佐渡ヶ嶽）が新入幕の若ノ勝（２２＝湊川）を下して、１敗をキープした。若ノ勝の突っ張りに後退したが、琴栄峰も負けじと突き返す。最後は相手の左腕をたぐって引き落とした。取組後に「（若ノ勝は）激しい押し相撲なので、自分が激しくいかないと。まわしにこだわらず、激しくいった。いつもなら差しにいくところだったけ