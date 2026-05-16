【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月にデビュー14周年を迎えた家入レオの新曲「メビウス」が、7月より放送開始となる動画工房制作によるオリジナルTVアニメ『メビウス・ダスト』OPテーマに決定した。『メビウス・ダスト』は、2020年代を代表するオリジナルアニメ作品を創出する公募企画「Project ANIMA」の第3弾「キッズ・ゲームアニメ」部門で大賞を受賞した、品川一による同名の原案をもとにしたオリジナルストーリ